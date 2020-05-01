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Пикап JAC T6 для россиян подорожал на 50-100 тыс. рублей

Концерн JAC, зарегистрированный в Китае, поднял цены на JAC T6. Россиянам пикам обойдется на 50-100 тыс. рублей дороже.
Пикап JAC T6 для россиян подорожал на 50-100 тыс. рублей

JAC T6 поставляется на авторынок РФ в нескольких комплектациях. Версия Intermediate после изменения прайс-листа реализуется за 1,399 млн рублей. Full Extra можно приобрести за 1,449 млн рублей. Аналогичные модели, но оборудованные дизельными силовыми моторами, стоят 1,499 млн и 1,549 млн рублей соответственно.

Под капотом JAC T6 инженеры установили бензиновый агрегат объемом на 2 литра, способный выдавать отдачу в 177 «лошадей». Имеется модель с дизельным двигателем емкостью на 2 литра, генерирующим мощность в 136 «лошадей».

Ранее представители компании JAC рассказали, какие новинки привезут в Россию в этом году.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:36

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