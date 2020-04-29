Инсайдеры: Sony PlayStation 5 официально презентуют 4 июня





Ранее источники говорили, что Sony проведет официальную презентацию PlayStation 5 в мае, но недавнее обсуждение на форуме Resetera отметилось спорными новостями: намеченную дату перенесли на 4 июня из-за пандемии коронавируса. Японской корпорации пришлось поменять свои планы и в отношении выпуска основных эксклюзивных игр для PS4, поскольку отмена конференции E3 повлиляла на маркетинговые планы большинства издатели игр ААА-сегмента.Если информация Джеффри Грабба окажется верной, тогда Sony станет единственной компанией, которая проведет онлайн-конференцию около первоначальных дат проведения E3. При этом, фирма отказалась от участия в мероприятии задолго до его переноса. Sony долгое время руководствовалась осторожным подходом к маркетинговым планам PS5 в первой половине 2020 года, чтобы не отвлекать внимание от выхода новых проектов для PS4. Единственной значимой утечкой в апреле стали сведения о контроллере DualSense.