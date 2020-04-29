АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
EUR 80.77 USD 74.57
Курс валют на 29.04.2020

"Сообщение о смерти прошло слишком незаметно для общественности": Станислав Садальский почтил память актрисы Натальи Дикаревой

Станислав Садальский напомнил о смерти актрисы Натальи Дикаревой, которая ушла из жизни 17 апреля в возрасте 60 лет. Шоумен посвятил покойной звезде отечественного кино отдельную публикацию в Instagram, вспомнив ее работу в сериале "Открытая книга".

Артист считает, что сообщение о смерти Натальи Дикаревой прошло слишком незаметно для общественности. Садальский напомнил, что еще в школьные годы она получила роль в сериале Виктора Титова “Открытая книга”. Он назвал режиссера своим приятелем, с которым он сыграл в фильме “Берега”. Артист перечислил излюбленные зрителем фильмы, над которыми работал Титов, а именно “Здравствуйте, я ваша тетя”, “Отпуск за свой счет” и “Жизнь Клима Самгина”. Однако об “Открытой книге” Садальский решил поговорить отдельно, отметив, что проект развернулся всего спустя три года после съемок другой двухсерийной адаптации одноименного романа Вениамина Каверина. Режиссером выступил Владимир Фетин, который подобрал “мощный” актерский состав, но, по мнению Садальского, он полюбился публике меньше работы Титова. Шоумен считает “Открытую книгу” одним из лучших советских сериалов, несмотря на непопулярную на первый взгляд тему, а именно микробиологию. При этом он отметил, что под впечатлением от этой киноленты многие поклонники связали свою жизнь с медициной.

Садальский подчеркнул, что зрители с переживанием отнеслись к замене Натальи Дикаревой на Ию Саввину, которая сыграла повзрослевшую Татьяну Власенкову. Оказалось, что в Ленфильм писали письма с требованиями переснять кинокартину с участием Дикаревой, которая полюбилась публике больше. Садальский отметил, что актриса не была профессионалом в своем деле, но брала талантливостью, органичностью и нежностью. В Ленфильме она проработала 30 лет, а за это время снялась лишь в трех крупных ролях и нескольких эпизодических, а скончалась от инсульта 17 апреля.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Папунаишвили выступил с критикой в адрес членов жюри шоу “Танцы со…
Михаил Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с…
Американское издание The National Interest высоко оценило российский вертолет…
"Сообщение о смерти прошло слишком незаметно для общественности": Станислав Садальский почтил память актрисы Натальи…
Стартовали продажи кроссовера Chery Jetour X70…
Новая прошивка исправила зеленый экран на OnePlus 8…
Ума Турман отмечает 50-летие: Связь с Квентином Тарантино и неудачные браки…
Британские ученые доказали связь курения с мутациями и раком мочевого…
Актер Мэттью Перри постарел и растолстел на…
Рассекречен смартфон Huawei P Smart 2020 с процессором Kirin…
Дочь Саши Зверевой избили подростки в…
Мишустин освободил кинотеатры и стоматологические клиники от арендной…
Леонид Агутин поделился "карантинным клипом" своей…
Игра Generation Zero временно стала бесплатной на сервисе…
Певица Palina обвинила Анатолия Цоя в плагиате трека “Позови меня с собой” на шоу…
В Подмосковье мужчина пытался вскрыть банкоматы садовой…
Юрист Дмитрий Кузьмичев: «В квартиру Федосеевой-Шукшиной на улице Бочкова могут заехать посторонние…
Ученые: Мужчины умирают от коронавируса вдвое чаще…
Жительница Омска после получения ее детьми ожогов кипятком обратилась в больницу только спустя…
Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в…
Марк Рудинштейн назвал "пиаром" развод Прилучного с Муцениеце и рассказал о заработках…
Елена Малышева дала советы по предотвращению психрасстройств и тревоги во время пандемии…
Microsoft оформила патент на технологию майнинга с помощью мозговых…
"Их с Петросяном не развенчали": Представитель Степаненко высказался о ее…
В Сети появились фото обновленного Kia…
Айза Анохина показала поклонникам свой внешний вид после пластической…
Эксперты назвали полезные, но малоизвестные автомобильные…
Актриса Мария Андреева призналась, что успокаивает маленького сына…
Просмотреть все новости