"Сообщение о смерти прошло слишком незаметно для общественности": Станислав Садальский почтил память актрисы Натальи Дикаревой

Артист считает, что сообщение о смерти Натальи Дикаревой прошло слишком незаметно для общественности. Садальский напомнил, что еще в школьные годы она получила роль в сериале Виктора Титова “Открытая книга”. Он назвал режиссера своим приятелем, с которым он сыграл в фильме “Берега”. Артист перечислил излюбленные зрителем фильмы, над которыми работал Титов, а именно “Здравствуйте, я ваша тетя”, “Отпуск за свой счет” и “Жизнь Клима Самгина”. Однако об “Открытой книге” Садальский решил поговорить отдельно, отметив, что проект развернулся всего спустя три года после съемок другой двухсерийной адаптации одноименного романа Вениамина Каверина. Режиссером выступил Владимир Фетин, который подобрал “мощный” актерский состав, но, по мнению Садальского, он полюбился публике меньше работы Титова. Шоумен считает “Открытую книгу” одним из лучших советских сериалов, несмотря на непопулярную на первый взгляд тему, а именно микробиологию. При этом он отметил, что под впечатлением от этой киноленты многие поклонники связали свою жизнь с медициной.Садальский подчеркнул, что зрители с переживанием отнеслись к замене Натальи Дикаревой на Ию Саввину, которая сыграла повзрослевшую Татьяну Власенкову. Оказалось, что в Ленфильм писали письма с требованиями переснять кинокартину с участием Дикаревой, которая полюбилась публике больше. Садальский отметил, что актриса не была профессионалом в своем деле, но брала талантливостью, органичностью и нежностью. В Ленфильме она проработала 30 лет, а за это время снялась лишь в трех крупных ролях и нескольких эпизодических, а скончалась от инсульта 17 апреля.