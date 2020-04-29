АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.77 USD 74.57
Курс валют на 29.04.2020

Novitec показало оригинальный тюнинг-проект Lamborghini Huracan Evo

Немецкое тюнинг-ателье Novitec представило оригинальный проект для Lamborghini Huracan Evo. Компания показала, как улучшить суперкар без изменений технических характеристик.
Novitec показало оригинальный тюнинг-проект Lamborghini Huracan Evo

Ателье Novitec придерживается своего кредо – «меньше значит больше». Новый взгляд на Lamborghini Huracan Evo в очередной раз показал, как должен выглядеть мощный, но одновременно скромный спорткар. Мастера обновили антикрыло автомобиля, которое сделано из карбона. Из этого же материала созданы другие детали, установленные на Lamborghini. Во время разработки оригинального тюнинга эксперты провели испытания на аэродинамичность. В результате удалось значительно улучшить показатели базовой комплектации. Спереди на Lamborghini Huracan Evo установлены 20-дюймовые хромированные диски, а сзади 21-дюймовые.

Салон спорткара отделан кожей и алькантарой. При этом цветовая гамма не ограничена, поэтому каждый клиент может сделать свой автомобиль уникальным. Все же ателье не разглашает цену подобного тюнинга. Базовая версия Lamborghini Huracan Evo стоит от 22 миллионов рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 02:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Novitec показало оригинальный тюнинг-проект Lamborghini Huracan…
Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии…
«Космический штурм»: Китай запланировал запуск нового марсохода на конец июля 2020…
Беременная жена Андрея Чуева показала в Instagram снимки с…
Ученые изобрели «вакцину от старости», связанную с аутоиммунными…
«Он стал раздражительным»: Валерия пожаловалась на агрессивное поведение…
Полина Гагарина в пуховом комбинезоне и уггах посадила дерево в честь…
Анна Попова: "У 45% больных коронавирусом в России болезнь протекает без…
В Индии медики зафиксировали 10 новых мутаций…
Беременная звезда “Дом-2” Саша Черно рассказала о романе с женатым…
Путин поручил представителям регионов разработать новые меры для поддержания…
Ирина Цывина перед смертью жаловалась подруге на одиночество и отсутствие…
Иван Ургант иронично прокомментировал скандал с Региной…
Путин продлил режим нерабочих дней…
Валерий Меладзе получил штраф за неоплаченную…
В Москве прошло прощание с главредом “Русского радио” Юлией…
«Беспрецедентный случай!»: Степан Джигарханян пожаловался на закрытие казино в…
Стартовали продажи самой дорогой комплектации Lada Xray…
«Всем привет от нас!»: Максим Галкин поделился трогательным снимком с детьми на…
Эксперты прогнозируют увеличение в России числа автоподстав из-за…
Юлия Проскурякова победила в поэтическом конкурсе в…
Легендарные мотоциклы «Ява» возвращаются в…
Звезда “Уральских пельменей” Илана Юрьева подарила дочери микройорка в честь…
«46-метровый хищник»: Ученые нашли самое длинное животное на Земле у побережья…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель встала на тропу войны с Меньщиковым после поста о ее личной…
Последний избранник Началовой Вячеслав Кудря исчез с поля зрения…
Врач Дмитрий Пташников поделился, что испытывал во время инфицирования…
Российский певец-трансгендер Оскар заболел коронавирусом в…
Просмотреть все новости