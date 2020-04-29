Novitec показало оригинальный тюнинг-проект Lamborghini Huracan Evo





Ателье Novitec придерживается своего кредо – «меньше значит больше». Новый взгляд на Lamborghini Huracan Evo в очередной раз показал, как должен выглядеть мощный, но одновременно скромный спорткар. Мастера обновили антикрыло автомобиля, которое сделано из карбона. Из этого же материала созданы другие детали, установленные на Lamborghini. Во время разработки оригинального тюнинга эксперты провели испытания на аэродинамичность. В результате удалось значительно улучшить показатели базовой комплектации. Спереди на Lamborghini Huracan Evo установлены 20-дюймовые хромированные диски, а сзади 21-дюймовые.Салон спорткара отделан кожей и алькантарой. При этом цветовая гамма не ограничена, поэтому каждый клиент может сделать свой автомобиль уникальным. Все же ателье не разглашает цену подобного тюнинга. Базовая версия Lamborghini Huracan Evo стоит от 22 миллионов рублей.