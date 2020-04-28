Российские звезды присоединились к борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев признался, что просил знакомых бизнесменов о помощи и получил ее. Один из его товарищей организовал поставку необходимых средств из Китая, но ему был необходим самолет для доставки. Этот вопрос решил Сергей Шойгу, а за все время из Китая передали больше 2 млн защитных масок, больше миллиона перчаток или около 6 тыс. костюмов для врачей. В противодействии вспышке COVID-19 помогают некоторые знаменитости, например, Дмитрий Нагиев перечислил 10 млн рублей на борьбу с заболеванием, а Стас Михайлов пообещал сдать кровь для медицинских исследований, поскольку он уже перенес коронавирус. Музыкант Давид Манкуян приобрел тонну гречки, после чего бесплатно раздал нуждающимся.Многие артисты в социальных сетях ведут кампанию по противодействию заболеванию, например, призывают граждан оставаться дома и на своем примере показывают плюсы самоизоляции.