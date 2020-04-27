АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

Врач Леонид Лазебник: "Пневмонию провоцирует не COVID-19, а переизбыток железа"

Последние данные российских эпидемиологов указывают на то, что COVID-19 не вызывает пневмонию. Врач Леонид Лазебник утверждает, что воспаление легочной ткани провоцируется переизбытком железа.

Долгие месяцы медики по всему миру не могли понять, почему рентгенологические снимки пациентов с COVID-19 и пневмонией не фиксируют инфекционное поражение легких. Также специалистов настораживала неэффективность применения аппаратов ИВЛ и терапии антибиотиками. Как сообщает представитель Российского научного медицинского общества Леонид Лазебник, проблема состоит в гемосидерозе у коронавирусных больных: переизбыток железа приводит к опасным осложнениям, которые вовсе не являются воспалением легких.

Первые подтверждения этого феномена нашли китайские врачи, а вслед за ними - коллеги из США и Израиля. Оказалось, что коронавирус повреждает структуру гена гемоглобина. Из-за этого в организме появляется избыток минералов, что препятствует обмену кислорода и приводит к гипоксии органов. Лазебник говорит, что заметить подобную аномалию можно по повышению концентрации ферритина — протеина, который вырабатывается в печени и фильтрует железо.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опубликованы рендеры LADA…
Пилот Кевин Нунан рассказал о подготовке США к войне с СССР в конце…
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
Уральские ученые изобрели портативные анализаторы уровня глюкозы и холестерина в организме…
BMW запустил полный цикл онлайн-продаж автомобилей в…
Ученые выяснили, что сыромороженные корма опасны для…
Певица Наzима намекнула на новые отношения после расставания с Мишей…
В Латвии грозятся высылать русскоязычных граждан из…
В России хотят ввести штрафы за неисправную…
В Якутии большой алмаз назвали именем Героя СССР Григория…
Врач Леонид Лазебник: "Пневмонию провоцирует не COVID-19, а переизбыток…
Переболевший коронавирусом Игорь Николаев мечтает настроить рояль и…
Ученые: Причиной аутизма у мужчин могут стать изменения в иммунных клетках…
Эксперты назвали самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы…
«Еле движется»: Екатерина Варнава получила серьезную травму на шоу «Танцы со…
Юристы рассказали, можно ли получить компенсацию за разбитый смартфон по…
Ученые заявили о бесполезности фитотерапии против…
Дженнифер Энистон наконец сумела простить предательство…
В России стала доступной рекламная платформа Apple Search…
Юлия Салибекова сбежала от мужа и троих детей в новую…
Медики назвали симптомы головной боли, свидетельствующие о наличии серьезного…
Анна Кошмал призналась, что не общается с коллегами по сериалу…
Тюнинг-ателье из Германии представило шестиметровый броневик Range…
Дарья Мороз благодаря зрителям вернулась в шоу «Танцы со…
Microsoft добавила новую рекламу в операционную систему Windows…
В Новосибирске три человека пострадали при взрыве газа в гаражном…
«У меня волосы встали дыбом»: Повереннова рассказала, что репутация ее матери могла пострадать из-за "желтой"…
В Великобритании остановили исследования, которые не связаны с…
Просмотреть все новости