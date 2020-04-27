Врач Леонид Лазебник: "Пневмонию провоцирует не COVID-19, а переизбыток железа"





Долгие месяцы медики по всему миру не могли понять, почему рентгенологические снимки пациентов с COVID-19 и пневмонией не фиксируют инфекционное поражение легких. Также специалистов настораживала неэффективность применения аппаратов ИВЛ и терапии антибиотиками. Как сообщает представитель Российского научного медицинского общества Леонид Лазебник, проблема состоит в гемосидерозе у коронавирусных больных: переизбыток железа приводит к опасным осложнениям, которые вовсе не являются воспалением легких.Первые подтверждения этого феномена нашли китайские врачи, а вслед за ними - коллеги из США и Израиля. Оказалось, что коронавирус повреждает структуру гена гемоглобина. Из-за этого в организме появляется избыток минералов, что препятствует обмену кислорода и приводит к гипоксии органов. Лазебник говорит, что заметить подобную аномалию можно по повышению концентрации ферритина — протеина, который вырабатывается в печени и фильтрует железо.