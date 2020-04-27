Российский процессор «Байкал-М» сравнили с аналогами от Intel





Первые независимые испытания чипа Baikal-M показали, что отечественная разработка обладает производительностью на уровне передовых иностранных процессоров из стартового сегмента. В частности, его характеристики приблизились к базовым параметрам Atom E3940 и Core i3 7300T от компании Intel. Хотя устройство, созданное специалистами из «Байкал электроникс», показало внушительные результаты во время тестов целочисленной арифметики CoreMark, оно уступает конкурентам в работе jаvascript-движков.Преимущество зарубежных аналогов также отражалось в операциях с памятью и кэшами, а также при испытаниях PHP-интерпретатора, движка SQLite и парсера Python. Представители «Байкал электроникс» утверждают, что это не помешает использованию Baikal-M в ПК, серверном и информационно-развлекательном оснащении, сетях беспроводной связи и инженерной инфраструктуре. Продукт должен появиться на рынке летом текущего года по розничной цене в 250 долларов США.