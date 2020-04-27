Учёные из Чехии разработают дрон для обнаружения утечек радиации





На данный момент он не имеет названия. Разработкой занимаются эксперты из Чешского технического университета в Праге, которые создают проект беспилотного аппарата, и специалисты компании ADVACAM, поставляющие бортовые радиационные детекторы. Работа дрона заключается в том, чтобы обнаруживать радиацию на территориях, где случились аварии, а также на массовых свалках и атомных электростанциях.При обнаружении недопустимого уровня излучения, беспилотный аппарат способен установить, куда движутся радиоактивные частицы. Благодаря этому можно выявить место, где находится источник. Самым важным является то, что дрон имеет возможность автономно передвигаться там, где отсутствует соединение с GPS-навигатором. Устройство оборудуют датчиками, чтобы оно могло обходить препятствия, не наталкиваясь на них. Рабочий прототип беспилотного аппарата будет готов к осени.