Ушел из жизни один из создателей "Агентства "Лунный свет" Морт Фаллик





Морт Фаллик умер из-за почечной недостаточности. Режиссёр появился на свет в 1933 году в Нью-Йорке. Его карьера начиналась в анимации. В 60 годы он стал основателем продакшн-компании CineMetric, которая занималась рекламой, а также создавала документальные фильмы, телевизионные шоу, корпоративные ролики, выполняла правительственные заказы и трейлеры к кинолентам.Режиссер, в том числе, работал над такими кинокартинами и сериалами, как «Мыс страха» (1991), «Ваши деньги или ваша жена» (1972), «Любовь с первого укуса», «Миссия - Марс» (1968), «Детективное агентство «Лунный свет», «Первый акт» (1963).