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В Курганской области приостановили продажу спиртного

Многие жители Курганской области жалуются на резкие ограничительные меры со стороны местных властей. Известно, что в регионе приостановили продажу спиртного вплоть до майских праздников.
В Курганской области приостановили продажу спиртного

Согласно постановлению оперштаба по контролю ситуации с коронавирусом, в Курганской области запрещается продажа алкоголя не только в супермаркетах, но и небольших магазинах жилых домов. Сообщается, что ограничительные меры будут действовать с 30 апреля по 10 мая. Помимо спиртного, власти региона также намереваются запретить реализацию горючих веществ и древесного угля, которые широко используют "любители поездок на шашлыки".

Столь строгие карантинные меры чиновники связывают с тем, что люди могут поехать на природу, несмотря на общенациональный режим самоизоляции. В то же время, с 27 апреля ограничения снимут для определенных торговых точек. В частности, послабления коснутся магазинов с канцелярской продукцией, хозтоварами, одеждой и обувью. Во избежание толп и нарушения социальной дистанции - универмаги не будут работать по выходным.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:24

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