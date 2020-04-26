В Курганской области приостановили продажу спиртного





Согласно постановлению оперштаба по контролю ситуации с коронавирусом, в Курганской области запрещается продажа алкоголя не только в супермаркетах, но и небольших магазинах жилых домов. Сообщается, что ограничительные меры будут действовать с 30 апреля по 10 мая. Помимо спиртного, власти региона также намереваются запретить реализацию горючих веществ и древесного угля, которые широко используют "любители поездок на шашлыки".Столь строгие карантинные меры чиновники связывают с тем, что люди могут поехать на природу, несмотря на общенациональный режим самоизоляции. В то же время, с 27 апреля ограничения снимут для определенных торговых точек. В частности, послабления коснутся магазинов с канцелярской продукцией, хозтоварами, одеждой и обувью. Во избежание толп и нарушения социальной дистанции - универмаги не будут работать по выходным.