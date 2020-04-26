Специалисты сравнили характеристики Haval H6 и Volkswagen Tiguan





Многие владельцы Volkswagen Tiguan часто жалуются, что "немец" потребляет большое количество топлива, в то время как водители Haval H6 сетуют на слабую динамику авто. Известно, что европейский "паркетный" внедорожник с 2-литровым агрегатом расходует за 100 километров около 15 литров бензина, а зимой этот показатель существенно увеличивается. Кроме того, машина имеет довольно крошечный багажник по сравнению с просторным отделением у H6.Все же, для "китайца" сложно найти запчасти и расходники в автомагазинах, что вынуждает автомобилистов обращаться за помощью к официальному дилеру. Подобный фактор ставит модель Haval в проигрышное положение по отношению к Tiguan. Комплектующие для последнего продаются практически в любой торговой точке, которые также дополняются дешевыми китайскими деталями. Стоимость Volkswagen Tiguan составляет около 900 тысяч рублей, а Haval H6 продается за 850 тысяч рублей.