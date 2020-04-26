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Инженер из Toyota построил уникальное купе Celica с задним приводом

Анонимный инженер из японской компании Toyota решил модифицировать купе Celica. Энтузиасту удалось построить уникальный автомобиль с задним приводом и мощным оборудованием.

Российских автолюбителей удивили недавно опубликованные фото "заряженного" Toyota Celica, который не только избавился от переднего привода, но и получил производительный агрегат. Под капотом машины теперь можно найти 4,3 литровый V8 мощностью 324 л. с. Столь тяжелый двигатель обычно устанавливается на модели от Lexus, поскольку обычные "японцы" не могут выдержать подобной нагрузки. Это вынудило умельца установить несколько подвесок от Supra.

Кроме того, более эффективное уменьшение скорости достигается с помощью новой тормозной системы и 18-дюймовых колес. Стоит отметить, что инженер не остановился на улучшении технических характеристик, внеся изменения в салон купе. Теперь водитель и пассажиры могут наслаждаться качественной кожаной обивкой кресел, потолка и нескольких элементов интерьера. Известно, что модифицированная Celica продается за 29 тысяч долларов, что по нынешнему курсу составляет примерно 2,1 миллиона рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:30

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