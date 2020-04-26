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В Сети рассказали о трех российских универсалах по цене до 2 миллионов рублей

В настоящее время найти доступный универсал при обилии кроссоверов считается трудной задачей. Клиент может решить эту проблему, обратив внимание на три российских семейных автомобиля по цене до 2 миллионов рублей.

Еще 7-10 лет назад покупка практичного и бюджетного универсала была намного проще из-за широкого выбора в сегменте. Теперь автолюбители ограничены Lada Granta и его модификацией Granta Cross, которые снискали высокую популярность. Диапазон двигателей включает в себя мотор V8 мощностью 87 л.с. в сочетании с МКПП, 16-клапанный мотор с 98 л.с и гидромеханическим "автоматом", а также силовой агрегат с отдачей в 106 л.с, который дополняется механической и роботизированной коробкой передач. Стоимость базовой модели составляет не более 483 тысяч рублей.

Хорошим выбором также могут стать Lada Largus и Lada Cross. Клиента могут порадовать установки мощностью 87 или 106 л. с., "механика", а также багажное отделение на 560 л. Приобрести отечественный автомобиль в начальном пакете можно за 616 тысяч рублей. Третьим в рейтинге доступности оказалась Lada Vesta с Vesta SW Cross. Хотя линейка значительно уступает по количеству типов кузова своим конкурентам, она обладает мотором с 113 "лошадьми" и вариатором, а также стартовым ценником в 695 тысяч рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:09

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