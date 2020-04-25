Учёные: На агрессивность рака матки влияет набор из 73 генов





Научные сотрудники обнаружили, что женщины, у которых были выявлены высокие показатели USC73, могли рассчитывать на худший прогноз, повышенные показатели пролиферации и развитие клеток рака, а также очень низкий уровень полного ответа на стандартное лечение. Эксперты отмечают, USC73 - это биомаркер для определения женщин, не реагирующих на стандартную терапию.Он также используется во время проведения эффективных клинических исследований для выявления лекарств, помогающих во время лечения. Большинство из данных 73 генов обладают функциями, которые очень важны для онкологии, к примеру, выживаемость и миграция клеток. На данный момент медики отмечают, не известно, можно ли высокий показатель USC73 назвать причиной более агрессивного варианта данного вида рака матки или существует всего лишь связь. На следующем этапе специалисты планируют провести ретроспективное и проспективное исследование для подтверждения клинической полезности сигнатуры гена USC73.