Xiaomi рассказала о новой «фишке» MIUI 12



#miui12

Rather than simply suppressing black, it is accurate dimming at the pixel level, simulating the change of light and dark in the real world, restoring true colors, and dark colors are more natural.. pic.twitter.com/DK6OLCHIpF — Xiaomishka (@xiaomishka) April 21, 2020

Недавно в Сети появилась информация о темном режиме Dark Mode 2.0 для операционной системы MIUI 12. Разработчики Xiaomi рассказали о стилях «всегда включенного экрана». Предполагается, что пользователи смогут выбирать себе оформление с галереи на 1000 тем, которые созданы на платформе фреймворка MAML. Однако на этом в Xiaomi не остановиться, поскольку библиотека постоянно будет пополняться. Разработчики добавят нелинейную графику и разнообразные картинки, что позволит сделать каждый гаджет особенным.Напомним, новую операционную систему официально представят уже на следующей неделе. В Сети даже опубликовано фото Dark Mode 2.0MIUI 12, которое позволяет дать первую оценку OS.