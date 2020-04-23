Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова прокомментировала сообщения о диагнозе актрисы

Недавно в Сети была опубликована фотография медицинской справки, где указано, что Анастасия Заворотнюк лечится от глиобластомы. Этот документ якобы был заверен главврачом военной поликлиники в Москве. В интервью “МК” Марина Потапова обратила внимание, что указанная справка является подделкой и никакого отношения к лечению актрисы не имеет.До сих пор семья Анастасии Заворотнюк не раскрыла ее диагноз, однако подтвердила, что звезда действительно борется с тяжелым недугом. Многие поклонники уверены, что артистка больна раком головного мозга, но официального подтверждения этой информации не прозвучало.