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Российский автолюбитель создал Volvo 6×6 с высокой проходимостью

Российский умелец опубликовал фотографии модернизированного военного грузовика Volvo C304. Автолюбитель таким образом создал "6×6-версию" транспортного средства, которое теперь выставил на продажу.

Десятки лет тому назад житель Урала решил приобрести Volvo C304 у Вооруженных сил Швеции, которое долгие годы модифицировал и испытывал на полярной территории региона. Теперь владелец модели 1977 года под названием RLTGB1312 заявил о продаже автомобиля, который предоставляет эффективную эксплуатацию на наиболее экстремальных участках бездорожья. Стоимость улучшенного военного грузовика составляет 13 тысяч евро, что по нынешнему курсу составляет порядка 1 млн рублей.

Volvo C304 считается экспедиционным транспортным средством, которое характеризуется повышенной проходимостью. Дилер сообщает, что ему удалось проехать 16 тысяч километров на Полярном Урале без особых проблем. Помимо огромного клиренса, который обеспечивается портальными мостами и 37-дюймовыми покрышками, автомобиль также имеет ось, оборудованную дифференциалами с вакуумной блокировкой. Кроме того, штатный мотор был заменен на мощный 3,0-литровый TDI от Land Rover с 250 лошадиными силами.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:41

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