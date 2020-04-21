Полиция Рязани сняла клип о самоизоляции на песню группы «Король и Шут»





В последнее время в связи с карантином из-за пандемии коронавируса многие жители России начали писать соответствующие композиции. Культурный центр областного управления МВД в Рязани не стал исключением. Работники полиции решили запечатлеть ролик, в котором призвали жителей страны соблюдать режим самоизоляции. За основу стражи порядка взяли песню «Короля и Шута». В новом варианте можно услышать строки о необходимости придерживаться мер безопасности и пользоваться средствами защиты. Клип смонтировали из фрагментов видео, которые размещали в интернете опергруппа, телевизионные СМИ и волонтеры.Ранее клип во время самоизоляции сняли проживающие в Рязани девушки. Россиянки танцевали на балконах и крышах новостроек под трек «Плачу на техно» группы «Хлеб».