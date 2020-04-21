АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 81.10 USD 74.67
Курс валют на 21.04.2020

Полиция Рязани сняла клип о самоизоляции на песню группы «Король и Шут»

В Рязани полиция приняла участие во всероссийском флешмобе #оставайтесь дома. Сотрудники сняли клип о самоизоляции на песню группы «Король и Шут» под названием «Лесник».
Полиция Рязани сняла клип о самоизоляции на песню группы «Король и Шут»

В последнее время в связи с карантином из-за пандемии коронавируса многие жители России начали писать соответствующие композиции. Культурный центр областного управления МВД в Рязани не стал исключением. Работники полиции решили запечатлеть ролик, в котором призвали жителей страны соблюдать режим самоизоляции. За основу стражи порядка взяли песню «Короля и Шута». В новом варианте можно услышать строки о необходимости придерживаться мер безопасности и пользоваться средствами защиты. Клип смонтировали из фрагментов видео, которые размещали в интернете опергруппа, телевизионные СМИ и волонтеры.

Ранее клип во время самоизоляции сняли проживающие в Рязани девушки. Россиянки танцевали на балконах и крышах новостроек под трек «Плачу на техно» группы «Хлеб».

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России сняли ограничения на экспорт…
Корпорация Brabham Automotive представила автомобиль, способный "ехать вверх…
«Я перестала здесь думать»: Наталья Еприкян рассказала о времяпровождении на карантине в…
Ученые из Нью-Йорка объяснили, почему мужчины хуже женщин переносят…
В Сети показали "постаревший" первый состав "Мстителей"…
Режиссер Иван Щеголев скончался от осложнений, вызванных…
«Аэрофлот» расторг контракт с поисковиком билетов…
Трое россиян стали заложниками пиратов на борту судна у берегов…
Медики выяснили, каким образом COVID-19 воздействует на разные…
Полиция Рязани сняла клип о самоизоляции на песню группы «Король и…
Xiaomi представила бюджетный электросамокат с ресурсом в 30…
Жители Великобритании обсуждают планы принца Чарльза использовать навоз в качестве…
Эксперты рассказали, где можно помыть автомобиль во время…
«Да она просто шикарна»: Ольга Бузова высказалась о похудении Лолиты…
Миллиарды смартфонов лишились возможности отслеживать распространение…
Борис Гребенщиков посвятил песню самоизоляции, призывая "не выходить за…
В Чечне были замечены федеральные…
В Сети рассказали о свалке машин в США, ставшей "раем для…
«Карантин накрыл по полной»: Ксению Собчак заподозрили в алкогольной…
В Москве мошенники продают бесплатные QR-пропуска за 1,5 тысячи…
Василий Уткин о сотрудниках Соловьева: «Связаны руки и кляп во…
Меган Маркл впервые за долгое время приняла участие в телевизионных…
Дмитрий Песков: "Президент Владимир Путин принимает решение о сроках выхода из…
«Давай вместе преодолевать трудности!»: Валера Блюменкранц публично извинился перед Аней…
ВОЗ считает, что коронавирус имеет животное…
Уязвимость Starbleed позволяет получить контроль над…
Ученые после исследования сигналов FRBs заявили, что инопланетяне опасаются встречи с…
Ольга Бузова с кастрюлей на голове провела прямой эфир в…
Просмотреть все новости