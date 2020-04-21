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Жители Великобритании обсуждают планы принца Чарльза использовать навоз в качестве удобрения

Жители графства Норфолк в Великобритании недоумевают из-за решения принца Чарльза развернуть органическое земледелие на территории своих полей, раскинувшихся возле Сандригемского дворца. Летом на угодьях полностью откажутся от минеральных удобрений, а в качестве аналога выступит навоз.

Чтобы воплотить свой план в жизнь, принц Чарльз намерен завести 500 коров, выпасаться они впоследствии будут среди посевов в теплое время года, а зимой жить в специальных коровниках. Животные станут обеспечивать сельскохозяйственные угодья навозом. Местные жители беспокоятся, что он будет складироваться в разных частях поместья, что обеспечит его неприятным запахом. Среди пострадавших могут оказаться принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Ожидается, что около 400 тонн навоза оставят поблизости от их резиденции, которая располагается в трех километрах от Сагдрингема. Герцог и герцогиня Кембриджские проживают в этом доме вместе с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:53

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