Жители Великобритании обсуждают планы принца Чарльза использовать навоз в качестве удобрения
Жители графства Норфолк в Великобритании недоумевают из-за решения принца Чарльза развернуть органическое земледелие на территории своих полей, раскинувшихся возле Сандригемского дворца. Летом на угодьях полностью откажутся от минеральных удобрений, а в качестве аналога выступит навоз.
Чтобы воплотить свой план в жизнь, принц Чарльз намерен завести 500 коров, выпасаться они впоследствии будут среди посевов в теплое время года, а зимой жить в специальных коровниках. Животные станут обеспечивать сельскохозяйственные угодья навозом. Местные жители беспокоятся, что он будет складироваться в разных частях поместья, что обеспечит его неприятным запахом. Среди пострадавших могут оказаться принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Ожидается, что около 400 тонн навоза оставят поблизости от их резиденции, которая располагается в трех километрах от Сагдрингема. Герцог и герцогиня Кембриджские проживают в этом доме вместе с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Чтобы воплотить свой план в жизнь, принц Чарльз намерен завести 500 коров, выпасаться они впоследствии будут среди посевов в теплое время года, а зимой жить в специальных коровниках. Животные станут обеспечивать сельскохозяйственные угодья навозом. Местные жители беспокоятся, что он будет складироваться в разных частях поместья, что обеспечит его неприятным запахом. Среди пострадавших могут оказаться принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Ожидается, что около 400 тонн навоза оставят поблизости от их резиденции, которая располагается в трех километрах от Сагдрингема. Герцог и герцогиня Кембриджские проживают в этом доме вместе с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:53