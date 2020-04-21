Жители Великобритании обсуждают планы принца Чарльза использовать навоз в качестве удобрения





Чтобы воплотить свой план в жизнь, принц Чарльз намерен завести 500 коров, выпасаться они впоследствии будут среди посевов в теплое время года, а зимой жить в специальных коровниках. Животные станут обеспечивать сельскохозяйственные угодья навозом. Местные жители беспокоятся, что он будет складироваться в разных частях поместья, что обеспечит его неприятным запахом. Среди пострадавших могут оказаться принц Уильям и Кейт Миддлтон.Ожидается, что около 400 тонн навоза оставят поблизости от их резиденции, которая располагается в трех километрах от Сагдрингема. Герцог и герцогиня Кембриджские проживают в этом доме вместе с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.