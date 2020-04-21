Цена нефти WTI с поставкой в мае показала положительное значение





Котировки на NYMEX состоянием на 20 апреля достигали -40,32 доллара за баррель. Таким образом WTI впервые столкнулась с отрицательными значениями. Июньский фьючерс в случае с Brent демонстрировал падение до 25,38 доллара. Однако ранним утром по мск стоимость майских фьючерсов WTI продемонстрировала рост на 160% до 2,21 доллара за баррель.По мнению экспертов, подписанное в середине апреля соглашение ОПЕК+ не позволило добиться стабилизации стоимости сырья на рынке. Согласно прогнозам, нефть будет падать в цене до рекордных позиций на фоне ее избытка.