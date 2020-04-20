В Светлое Христово Воскресение российским солдатам устроили пасхальную трапезу
В праздник Светлой Пасхи в армии испекли и освятили куличи для верующих военнослужащих.
Повара всех воинских частей и соединений проделали огромную работу, чтобы на Пасху обеденное меню военнослужащих разнообразилось традиционными блюдами. В преддверии Светлого Христова Воскресения на всех пищеблоках приготовили тысячи пышных куличей. Для праздничной выпечки использовались только натуральные продукты: мука, масло, сахар, молоко и изюм. Приготовлением занимались опытные пекари, соблюдающие оригинальные рецептуры замеса теста, обычаи оформления и украшения. Также в соответствии с традициями все куличи были освящены настоятелями войсковых храмов.
В каждой части готовились к празднику по-своему. Так, в Западном военном округе испекли более 100 тысяч куличей и покрасили яйца. Ими угостили военнослужащих, дислоцированных на территории 26 субъектов Российской Федерации. Порядка 5 тысяч свежеиспеченных куличей и разноцветные яйца вошли в обязательное пасхальное меню в частях Северного флота. На кораблях, судах и подводных лодках выпечкой занимались коки. В праздничный завтрак личного состава кораблей и береговых подразделений Новороссийской военно-морской базы также включили куличи и окрашенные яйца. Более 5 тысяч освященных пасхальных угощений получили рядовые и офицеры отдельной бригады материально-технического обеспечения ЗВО в Нижегородской области.
В остальном меню военнослужащих в этот день было как всегда сытным, сбалансированным и разнообразным. В современной российской армии бойцов кормят по системе «шведский стол» с возможностью выбора из нескольких вариантов первых и вторых блюд, салатов и напитков. Помимо Пасхи особые угощения у солдат бывают на Новый год, День защитника Отечества, Масленицу и в другие праздники. Кроме того, в армейских столовых ежемесячно проводят Дни национальной кухни. Организацией питания занимаются гражданские повара специализированных предприятий по договору аутсорсинга, поэтому блюда на столах военнослужащих всегда свежие, аппетитные и вкусные.
Стоит отметить, что в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации в праздничные мероприятия пришлось внести коррективы. На данный момент в армии поддерживается режим недопущения распространения коронавируса. Празднование Пасхи также прошло со строгим соблюдением санитарных правил. В столовых военнослужащие выдерживали необходимую дистанцию в 1,5 метра, а питание было организовано посменно, чтобы не допускать большого скопления людей. Пасхальные службы в православных храмах военных гарнизонов прошли без участия солдат и офицеров, но трансляции можно было посмотреть по телевизору. Тем не менее даже сложная обстановка не омрачила светлый православный праздник, который духовно объединил множество верующих военнослужащих по всей стране.
Повара всех воинских частей и соединений проделали огромную работу, чтобы на Пасху обеденное меню военнослужащих разнообразилось традиционными блюдами. В преддверии Светлого Христова Воскресения на всех пищеблоках приготовили тысячи пышных куличей. Для праздничной выпечки использовались только натуральные продукты: мука, масло, сахар, молоко и изюм. Приготовлением занимались опытные пекари, соблюдающие оригинальные рецептуры замеса теста, обычаи оформления и украшения. Также в соответствии с традициями все куличи были освящены настоятелями войсковых храмов.
В каждой части готовились к празднику по-своему. Так, в Западном военном округе испекли более 100 тысяч куличей и покрасили яйца. Ими угостили военнослужащих, дислоцированных на территории 26 субъектов Российской Федерации. Порядка 5 тысяч свежеиспеченных куличей и разноцветные яйца вошли в обязательное пасхальное меню в частях Северного флота. На кораблях, судах и подводных лодках выпечкой занимались коки. В праздничный завтрак личного состава кораблей и береговых подразделений Новороссийской военно-морской базы также включили куличи и окрашенные яйца. Более 5 тысяч освященных пасхальных угощений получили рядовые и офицеры отдельной бригады материально-технического обеспечения ЗВО в Нижегородской области.
В остальном меню военнослужащих в этот день было как всегда сытным, сбалансированным и разнообразным. В современной российской армии бойцов кормят по системе «шведский стол» с возможностью выбора из нескольких вариантов первых и вторых блюд, салатов и напитков. Помимо Пасхи особые угощения у солдат бывают на Новый год, День защитника Отечества, Масленицу и в другие праздники. Кроме того, в армейских столовых ежемесячно проводят Дни национальной кухни. Организацией питания занимаются гражданские повара специализированных предприятий по договору аутсорсинга, поэтому блюда на столах военнослужащих всегда свежие, аппетитные и вкусные.
Стоит отметить, что в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации в праздничные мероприятия пришлось внести коррективы. На данный момент в армии поддерживается режим недопущения распространения коронавируса. Празднование Пасхи также прошло со строгим соблюдением санитарных правил. В столовых военнослужащие выдерживали необходимую дистанцию в 1,5 метра, а питание было организовано посменно, чтобы не допускать большого скопления людей. Пасхальные службы в православных храмах военных гарнизонов прошли без участия солдат и офицеров, но трансляции можно было посмотреть по телевизору. Тем не менее даже сложная обстановка не омрачила светлый православный праздник, который духовно объединил множество верующих военнослужащих по всей стране.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:25