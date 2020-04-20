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Ученые научили робота «есть» металл для восполнения энергии

Ученые из университета Пенсильвании (США) научили робота «есть» металл. Подобное новшество позволит отказаться от аккумуляторов в пользу энергии, восполняемой из окружающей среды.
Ученые научили робота «есть» металл для восполнения энергии

Ученым далеко до прорыва в данной области, но первый шаги уже сделаны. Некоторые разработки дают возможность заряжать небольшие девайсы без батареек.

Группа специалистов представила миру новую безаккумуляторную технологию. В ее основе лежат электролит, анод и катод. Анод в виде металлической пластины служит подиумом для крохотного робота на колесах с электрическим приводом. Углеродный катод покрыт политетрафторэтиленом, а в качестве электролита использовался гидрогель на основе соленой воды, которая при окислении металла разрушает химические связи, образующиеся при катании робота на пластине. Разработанная технология позволила «машине» работать в 13 раз лучше прототипа с солнечной панелью.

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Наука / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:50

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