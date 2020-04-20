Власти США испытывали биологическое оружие на населении страны





Во времена правления президента Гарри Трумэна военные направили к Сан-Франциско катер с зараженными пробирками. ВМС США неделю с помощью брандспойтов распыляли их содержимое. Облако, состоящее из Bacillus Globigii и Serratia Marcescens, зависло над 800 тысячами жителями. Потоки ветра разнесли смертоносные бактерии на огромные расстояния.В это же время аналогичные эксперименты ставились над жителями Кей-Веста и Кэлхуна. Люди стали болеть пневмонией, охватившей 43 области. Правда о биологической атаке вскрылась только в 1976 году. Американцы не остановили свои опыты, граждан намеренно подвергали заражению разными штаммами из года в год.