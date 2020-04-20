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Сотрудники ГИБДД озвучили рейтинг самых непопулярных автомобилей в России

Сотрудники ГИБДД решили составить рейтинг самых непопулярных автомобилей в России. Оказалось, что наиболее низким спросом пользуются машины люксового сегмента рынка.

Анализ отечественного авторынка с помощью статистики продаж от Ассоциации европейского бизнеса показал, что за последний год на территории РФ не было продано ни одного экземпляра Aston Martin. Эту информацию предоставило интернет-издание "Нью Информ". За британскими моделями сразу же расположились транспортные средства от итальянского бренда Ferrari. Третье место досталось столь популярным на Западе электрокарам от американской компании Tesla, чьи темпы реализации существенно уступают EV от других корпораций.

Помимо эксклюзивного сегмента, в средней и низкой ценовой категории наиболее невостребованными эксперты назвали машины от Chrysler, GAC и Brilliance. В списке также значились новинки от Smart, Rolls-Royce, Bentley, Genesis и Cadillac, чьи официальные представители заявили о предстоящем прекращении поставок в российские салоны. Основными причинами низкой популярности вышеназванных автомобилей являются высокая стоимость и сравнительно слабые технические характеристики.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:00

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