В Уфе двое мужчин задохнулись в канализационном люке
Согласно данным пресс-центра Госкомитета Башкирии, в Уфе на дне канализационного люка задохнулись двое мужчин. Установлено, что в колодце было зафиксировано скопление газа, которое привело к смерти пострадавших.
Происшествие произошло в праздничный день, 19 апреля, на Базисном проезде. Сотрудникам центра вызовов «Системы-112» поступила информация, что два человека задыхаются в люке. Представители экстренных служб отреагировали оперативно и незамедлительно выехали на место ЧС. Когда они приехали, пострадавшие 2000 и 1985 годов рождения были мертвы.
Спасти двух мужчин не удалось, так как они надышались смертельно опасным газом. Устанавливаются обстоятельства трагической гибели. Правоохранители инициировали проведение следственных мероприятий.
Происшествие произошло в праздничный день, 19 апреля, на Базисном проезде. Сотрудникам центра вызовов «Системы-112» поступила информация, что два человека задыхаются в люке. Представители экстренных служб отреагировали оперативно и незамедлительно выехали на место ЧС. Когда они приехали, пострадавшие 2000 и 1985 годов рождения были мертвы.
Спасти двух мужчин не удалось, так как они надышались смертельно опасным газом. Устанавливаются обстоятельства трагической гибели. Правоохранители инициировали проведение следственных мероприятий.
Происшествия
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:06