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Кардиологи рассказали о самом опасном виде отдыха для здоровья человека

Кардиологи из США, рассказывая о самом опасном виде отдыха для человеческого здоровья, назвали не экстремальный спорт, а диванный досуг у телевизора. Они уверяют, что просмотр любимых передач с порцией калорийной еды может привести к необратимым последствиям.
Кардиологи рассказали о самом опасном виде отдыха для здоровья человека

Такое времяпровождение, по оценкам экспертов из Американской кардиологической ассоциации, может вызвать в лучшем случае сердечнососудистые заболевания, а в худшем приведёт к преждевременной смерти. Кардиологи утверждают, что этот вид отдыха даже опаснее для здоровья, чем полноценная работа в офисе. Специалисты объясняют данный факт тем, что человек длительное время находится в одном положении и употребляет в пищу вредную еду с большим количеством калорий, что влияет не самым лучшим образом на ЖКТ и работу сердца. Ученые в ходе исследования выяснили, что люди, которые предпочитают смотреть телевизор более 4 часов ежедневно, чаще болеют сердечнососудистыми заболеваниями, и количество смертей среди любителей диванного отдыха увеличивается на 50%.

Профессор Колумбийского университета Кит Диас, изучающий проблемы поведенческого здоровья, сообщил, что современные технологии открыли для человека бесконечный поток информации, он также назвал и обратную сторону медали: всесторонний контент становится решающим в появлении ожирения. Диетологи рекомендуют обезопасить себя: к примеру, фастфуд заменить фруктами и овощами, а также делать паузы для простых упражнений.

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Наука
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 06:00

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