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Опубликованы первые рендеры четырехдверного Ford Mustang Mach-S

Еще с 1965 года компания Ford пыталась создать четырехдверную версию Mustang, но производитель никак не мог придумать практичный дизайн. Ситуация может изменится с новым суперкаром Mach-S, первые рендеры которого опубликовали в Сети.

Эксперты из фирмы Carscoops представили пользователям соцсетей свое видение полностью электрического Ford Mustang Mach-S, который вскоре составит конкуренцию седанам от Tesla. Четырехдверное купе отказалось от форм-фактора S550, отдав предпочтение платформе Mach-E. Помимо позаимствованных высоких и коротких пропорций, новинка является полноценным "Мустангом": поклонники серии могут заметить классическую широкую стойку, безрамные боковые окна и силуэт в стиле фастбэк. В то же время, определенной футуристичности автомобилю придает 3D-решетка с углеродным эффектом, трехблочные фары и контрастная боковая вставка.

Дизайнеры говорят, что в задней части кузова будут доминировать нижний диффузор сродни аналогу в суперкаре V8, светодиодные фонари и открытое багажное отделение. В плане технических характеристик электромобиль будет превышать показатели Mach-E GT. Стандартная комплектация кроссовера включает в себя двигатель мощностью 459 л. с., который позволяет разгонятся до первой сотни километров за 3,5 секунды. Дальность составляет порядка 378 км, а быстрая зарядка по постоянному току 150 кВт избавит водителя от лишних хлопот.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:34

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