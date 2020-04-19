"Христос воскрес": Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили всех с Пасхой

Максим Галкин опубликовал видео, на котором его дети Елизавета и Гарри показывают небольшую постановку в часть Пасхи. Наследники Аллы Пугачевой одеты в стильные наряды и рассказывают стихи на камеру, поздравляя всех со светлым праздником. В конце ролика за кадром начинают бить церковные колокола и к Гарри с Елизаветой присоединяется их звездная мать. Тогда вся семья хором несколько раз кричит: "Христос воскрес. Воистину воскрес".Пользователи Сети отреагировали моментально. Они начали на перебой поздравлять звездную семью со светлым праздником Пасхи и желать им здоровья, удачи и позитивных эмоций на карантине. Также преданные поклонники восхитились актерскими талантами Гарри и Елизаветы. Меньше, чем за 30 минут публикацию Максима Галкина просмотрели почти 310 000 пользователей Сети.