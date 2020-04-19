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"Христос воскрес": Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили всех с Пасхой

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Елизавета поздравили всех пользователей Сети с Пасхой. В своем Instagram-аккаунте глава семейства просто написал: "Христос воскрес".
"Христос воскрес": Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили всех с Пасхой

Максим Галкин опубликовал видео, на котором его дети Елизавета и Гарри показывают небольшую постановку в часть Пасхи. Наследники Аллы Пугачевой одеты в стильные наряды и рассказывают стихи на камеру, поздравляя всех со светлым праздником. В конце ролика за кадром начинают бить церковные колокола и к Гарри с Елизаветой присоединяется их звездная мать. Тогда вся семья хором несколько раз кричит: "Христос воскрес. Воистину воскрес".

Пользователи Сети отреагировали моментально. Они начали на перебой поздравлять звездную семью со светлым праздником Пасхи и желать им здоровья, удачи и позитивных эмоций на карантине. Также преданные поклонники восхитились актерскими талантами Гарри и Елизаветы. Меньше, чем за 30 минут публикацию Максима Галкина просмотрели почти 310 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:46

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