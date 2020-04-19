АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пасха-2020 на карантине: Что нельзя делать в праздник Воскресения Христа…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Демограф Дарья Халтурина рассказала о всплеске рождаемости и росте алкогольной смертности из-за пандемии COVID-19

Демограф Дарья Халтурина рассказала об опасных последствиях пандемии COVID-19. Она сообщила о всплеске рождаемости и росте алкогольной смертности по итогам 2020 года.

Дарья Халтурина уверена, вовремя принятые меры уменьшили негативное влияние пандемии на население. В частности удалось минимизировать потенциальный уровень смертности. По словам демографа, также необходимо учитывать, что выросло количество употребляемого алкоголя. Люди приобретают спирт для дезинфекции, однако не все его применяют по назначению. Социолог опасается, что может возникнуть рост смертности от алкоголя, в следствии чего ограничительные меры по самоизоляции приведут к неминуемым последствиям.

Также Дарья Халтурина отмечает, длительное социальное дистанцирование может привести к всплеску рождаемости после окончания карантина. "Данное массовое бедствие не является первым в истории человечества, поэтому мы имеем некоторые статистические данные, показывающие, что в течение первого года после снятия ограничительных мер можно наблюдать всплеск рождаемости. Вполне вероятно, люди переосмысливают жизнь и обращают внимание на вечные ценности. Можно предположить краткосрочное падение рождаемости, а в дальнейшем его рост", – сообщила демограф.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полиция Москвы приравняет к нарушению самоизоляции нахождение верующих около…
Милена Безбородова о своем детстве: «После смерти бабушки мама перестала появляться…
Nissan 400Z построят на основе Infiniti…
В Омске мать выронила ребенка во время спуска по простыням с 4…
Степан Меньщиков хочет пригласить на «Дом-2» бывшую жену Евгению и…
В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии…
Катя Жужа о беременности: «Полтора года мы ждали…
ВВС Чада случайно убили четырех человек выпущенной из Су-25…
В Ухане оценили вероятность искусственного происхождения…
"Я даю Оле все, что ей нужно": Давид Манукян рассказал о ревности в отношениях с…
В России назвали число долгожителей, преодолевших 100-летний…
"Христос воскрес": Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили всех с…
Лидия Федосеева-Шукшина о разлуке с дочерью Настей: «Суды длились пять…
Демограф Дарья Халтурина рассказала о всплеске рождаемости и росте алкогольной смертности из-за пандемии…
"Желаю вам счастья": Любовь Толкалина поздравила фанатов с…
Агата Муцениеце позволила Павлу Прилучному пообщаться с…
Историк Александр Зданович рассказал о поисках останков Адольфа…
"Сбылось не все, но многое": Мария Машкова в стильном костюме-тройке обнародовала записи из своего…
Алена Савкина сделала УЗИ, подозревая беременность от Дениса…
Юристы объяснили, каким образом самозанятым можно оформить кредитные…
Японский ученый предположил, что привычки туристов изменятся после пандемии…
"Не теряем бодрости духа": Дочь Кристины Орбакайте Клавдия исполнила хит своей…
Антикоронавирусный Hummer H1 выставили на продажу за 4 млн…
Илья Яббаров готов покинуть «Дом-2» за 1 миллион…
Близкие Татьяны Булановой сообщили, что микроинсульт у певицы возник на фоне…
Российским военным удалось разогнать ракету "Нудоль" до гиперзвуковой…
Бари Алибасов переписал на помощника подаренную Лидией Федосеевой-Шукшиной…
Гитарист Александра Буйнова Константин Щукин в 51 год умер от…
Просмотреть все новости