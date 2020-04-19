Демограф Дарья Халтурина рассказала о всплеске рождаемости и росте алкогольной смертности из-за пандемии COVID-19





Дарья Халтурина уверена, вовремя принятые меры уменьшили негативное влияние пандемии на население. В частности удалось минимизировать потенциальный уровень смертности. По словам демографа, также необходимо учитывать, что выросло количество употребляемого алкоголя. Люди приобретают спирт для дезинфекции, однако не все его применяют по назначению. Социолог опасается, что может возникнуть рост смертности от алкоголя, в следствии чего ограничительные меры по самоизоляции приведут к неминуемым последствиям.Также Дарья Халтурина отмечает, длительное социальное дистанцирование может привести к всплеску рождаемости после окончания карантина. "Данное массовое бедствие не является первым в истории человечества, поэтому мы имеем некоторые статистические данные, показывающие, что в течение первого года после снятия ограничительных мер можно наблюдать всплеск рождаемости. Вполне вероятно, люди переосмысливают жизнь и обращают внимание на вечные ценности. Можно предположить краткосрочное падение рождаемости, а в дальнейшем его рост", – сообщила демограф.