АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Развитие VR и «нашествие» роботов: Как изменятся технологии после завершения пандемии…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

75 лет назад советская подводная лодка Л-3 потопила транспортный корабль «Гойю» с 7000 пассажиров на борту

Ровно 75 лет назад в ночь с 16 на 17 апреля 1945 года произошла одна из самых больших катастроф в истории мореплавания. Советская подводная лодка Л-3 потопила транспортный корабль «Гойю» с 7000 пассажиров на борту.
75 лет назад советская подводная лодка Л-3 потопила транспортный корабль «Гойю» с 7000 пассажиров на борту

Во время Второй мировой войны транспортный корабль «Гойю», который был реквизирован у Франции нацистами в 1942 году, проводил спасательную операцию по транспортировке гражданских, раненых и беженцев из Восточной Пруссии. В 1945 году судно совершило несколько удачных миссий, но в ночь с 16 на 17 апреля экипажу не было суждено добраться до пункта назначения. Примерно в 23:00 пассажиры корабля услышали два глухих взрыва, а люди на палубе увидели огромные фонтаны воды. Оказывается, «Гойю» атаковала советская подводная лодка Л-3, которая перебывала под командованием Владимира Коновалова. Субмарина выпустила две торпеды, разорвавшие судно пополам. В результате корабль получил очень серьёзные повреждения и утонул всего за 7 минут.

Со слов очевидцев, спасти людей на нижней палубе было невозможно, поскольку судно не рассчитано на перевозку людей. «Гойю» создан для транспортировки грузов, поэтому не имел отдельных отсеков, предотвращающих быстрое затопление. В результате катастрофы погибли более 6000 людей, а спаслись не больше 250 пассажиров. Точное количество определить невозможно, поскольку на борту было много нелегалов. Люди хотели спастись от Красной армии любым способом, но сели на свой последний рейс. В истории мореходства данное событие считается одним из самых ужасных из-за большого количества погибших. Однако достоверно никто не знает, было ли торпедирование целенаправленным или случайным. После войны Владимир Коновалов получил звание героя Советского Союза и дослужился до высших военных чинов.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 19:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Нет особой разницы – обе певицы»: Ксения Собчак сравнила Аллу Пугачеву и «условную»…
Американские ученые установили механизм сохранения жизнеспособности и размножения ротавируса в организме…
Более трети жителей России не будут отмечать Пасху из-за пандемии…
Алена Свиридова рассказала, как едва не сделала…
Минздрав рассказал о переподготовке медиков для борьбы с…
К старту продаж в России готовится мощный и компактный смартфон Samsung Galaxy…
Агата Муцениеце о главных страха при разводе с Павлом Прилучным: "Боюсь остаться одной и быть…
Составлен рейтинг лучших игр для прохождения во время…
США рассказали, почему покупают космические двигатели у…
NASA: Над Арктикой рекордно истощился озоновый…
Ученые обнаружили связь между цветом глаз и здоровьем…
Денис Шведов о воспитании детей: «До сих пор учусь быть…
Первыми камеры на 192 Мп могут получить смартфоны от Realme и…
«Программируемая гибель клеток»: Ученые разработали новый метод для эффективного лечения рака…
Алеся Кафельникова трогательно поздравила брата с…
Владимир Путин: «Россия обязательно победит пандемию…
Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, когда врачи выпишут больную Надежду…
Учёные назвали причиной тяжелых форм COVID-19 гиперактивность иммунных…
«Союзмультфильм»: Мама Дяди Федора поддержала «подушечный»…
В Мосгордуме перечислили документы для похода в магазин во время…
75 лет назад советская подводная лодка Л-3 потопила транспортный корабль «Гойю» с 7000 пассажиров на…
Православные верующие отмечают Страстную субботу: Традиции праздника и что нельзя делать в этот…
Юлия Снигирь перестала скрывать лицо сына Федора от Евгения…
Детей Татьяны Булановой не пускают к ней в больницу из-за…
Опубликованы шпионские снимки прототипа седана G80 от…
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев назвал опасность частой дезинфекции квартиры с…
Галкин раскритиковал Собчак за высказывание о челленджах: "Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на…
Появилась информация о греческом гиперкаре Spyros Panapoulos…
Просмотреть все новости