75 лет назад советская подводная лодка Л-3 потопила транспортный корабль «Гойю» с 7000 пассажиров на борту





Во время Второй мировой войны транспортный корабль «Гойю», который был реквизирован у Франции нацистами в 1942 году, проводил спасательную операцию по транспортировке гражданских, раненых и беженцев из Восточной Пруссии. В 1945 году судно совершило несколько удачных миссий, но в ночь с 16 на 17 апреля экипажу не было суждено добраться до пункта назначения. Примерно в 23:00 пассажиры корабля услышали два глухих взрыва, а люди на палубе увидели огромные фонтаны воды. Оказывается, «Гойю» атаковала советская подводная лодка Л-3, которая перебывала под командованием Владимира Коновалова. Субмарина выпустила две торпеды, разорвавшие судно пополам. В результате корабль получил очень серьёзные повреждения и утонул всего за 7 минут.Со слов очевидцев, спасти людей на нижней палубе было невозможно, поскольку судно не рассчитано на перевозку людей. «Гойю» создан для транспортировки грузов, поэтому не имел отдельных отсеков, предотвращающих быстрое затопление. В результате катастрофы погибли более 6000 людей, а спаслись не больше 250 пассажиров. Точное количество определить невозможно, поскольку на борту было много нелегалов. Люди хотели спастись от Красной армии любым способом, но сели на свой последний рейс. В истории мореходства данное событие считается одним из самых ужасных из-за большого количества погибших. Однако достоверно никто не знает, было ли торпедирование целенаправленным или случайным. После войны Владимир Коновалов получил звание героя Советского Союза и дослужился до высших военных чинов.