Врач-отоларинголог Владимир Зайцев назвал опасность частой дезинфекции квартиры с хлором





В связи с пандемией коронавируса требования к гигиене заметно возросли, поэтому граждане помимо частого мытья рук дезинфицируют свои квартиры. В этих целях применяется хлор, но доктор Владимир Зайцев напоминает, что это соединение является очень резким и ядовитым. Ущерб для здоровья будет зависеть от концентрации, но при этом слабым раствором что-то обрабатывать бессмысленно. Во время уборки пары хлора могут повредить слизистую оболочку, что в случае ринита или фарингита усугубит проблему. Если вдохнуть хлор, это может привести к удушью и воспалению. Останки вещества на поверхностях грозят попасть на слизистые оболочки глаз и носа, которые слишком уязвимы перед такими раздражителями.Частота обработки поверхностей хлором зависит от активности жителей. При нахождении на самоизоляции достаточно одного раза в день, а при обычных условиях можно протирать поверхности дважды. Однако Владимир Зайцев рекомендует использовать спиртовые растворы, которые называет более безопасными.