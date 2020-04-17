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Ученые назвали самые распространенные мифы о раке кожи

Ученые рассказали об основных мифах, связанных с раком кожи. По словам специалистов, даже люди, которые никогда не обгорают на солнце, подвержены риску развития соответствующего заболевания.
Ученые назвали самые распространенные мифы о раке кожи

Исследователи отмечают, что рак кожи может развиваться даже у людей негроидной расы, которые не обгорают на солнце. Еще один распространенный миф касается безопасности солярия. По словам ученых, он увеличивает риск развития соответствующего заболевания примерно на 50 процентов.
«Солярий может быть особо опасен для людей в возрасте до 35 лет. Эпителиальная ткань человека изменяет структуру практически всю жизнь. В молодости она более восприимчива к внешним раздражителям. Искусственный ультрафиолет негативно воздействует на клетки ткани, что приводит к повышению риска развития меланомы», - рассказали специалисты.

Бытует мнение, что рак кожи поражает только эпителиальную ткань, ввиду чего не затрагивает другие органы. Ученые отмечают, что это не совсем так. Если речь идет о меланоме, то она может развиваться и на других типах тканей. Нередко ультрафиолетовые лучи поражают глаза, негативно отражаясь на зрении.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:12

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