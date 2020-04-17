ФБР: Хакеры взломали сайты изучающих коронавирусы ведомств
Представители ФБР сообщили, что хакеры начали взламывать сайты ведомств, занимающихся изучением коронавируса. Мошенники пытаются получить данные о разработках вакцины от COVID-19 для того, чтобы продать их на черном рынке.
Федеральное бюро расследований пока не может определить, из каких именно стран велись хакерские атаки, так как мошенники часто работают с удаленных шифрованных серверов. Ранее ФБР сообщало, что злоумышленники из Китая пытались получить доступ к базе данных больных коронавирусом. Ведомству удалось вовремя подключить профильных специалистов и заблокировать материалы.
В мире количество зараженных коронавирусом достигло 2 миллионов человек. От недуга скончались около 145 тысячи пациентов, передают РИА Новости.
«Мы заметили определенную разведывательную деятельность ряда стран. Хакеры, которые могут работать на правительственные органы, при помощи фишинга или непосредственного проникновения на сервера пытаются получить данные к информации об исследованиях коронавируса и поисках вакцины. Многие страны уже сообщили, что смогли найти лекарство от COVID-19, но оно требует тестирования. Такая информация заставила мошенников активизироваться», - рассказала Тоня Югорец, являющаяся заместителем помощника директора ФБР.
Федеральное бюро расследований пока не может определить, из каких именно стран велись хакерские атаки, так как мошенники часто работают с удаленных шифрованных серверов. Ранее ФБР сообщало, что злоумышленники из Китая пытались получить доступ к базе данных больных коронавирусом. Ведомству удалось вовремя подключить профильных специалистов и заблокировать материалы.
В мире количество зараженных коронавирусом достигло 2 миллионов человек. От недуга скончались около 145 тысячи пациентов, передают РИА Новости.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:35