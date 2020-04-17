Нюша о быстротечности жизни: «Мир не будет прежним после коронавируса»

Знаменитость, настоящее имя которой Анна Шурочкина, разместила в Instagram публикацию на тему COVID-19, таким образом напомнив своим поклонникам, что нужно жить, а не существовать, поскольку происходящее не является репетицией будущего. По мнению Нюши, в связи со вспышкой коронавируса мир уже не будет таким, каким он был до этой ситуации. В пример артистка привела события, пережив которые, она сама изменилась. Так, звезда рассказала о рождении дочери и опыте стояния на гвоздях. Как отметила молодая родительница, все постоянно меняется и двигается вперед. Исполнительница призвала фолловеров жить так, как они чувствуют.Многие подписчики поддержали певицу, о чем свидетельствуют их комментарии. Юзеры согласились с Нюшей и поблагодарили ее за удачно подобранные слова. Также фанаты не забыли обратить внимание на фото, которым Шурочкина сопроводила свой пост, и засыпали ее комплиментами.