В Прикамье грабитель после убийства женщины поджог ее дом





Суд прошел в городе Лысьва, а подозреваемого обвиняли в преступлениях, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса. Прошлой весной злоумышленник незаконно проник в дом, в котором проживали пострадавшие супруги. Подозреваемый похитил дорогостоящий набор электроинструментов. Однако жена и муж заметили это и предприняли попытку его задержать. В результате он ударил женщину ножом, от полученных травм жертва скончалась на месте преступления. Хозяин дома был избит злоумышленником.Для того, чтобы скрыть следы воровства и убийства, житель Лысьвы поджег здание и скрылся. Пострадавший мужчина, после того, как пришел в себя, потушил огонь и выбрался из дома. Он сообщил о преступлении правоохранителям. Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.