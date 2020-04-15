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Медики: Курага может активно бороться с бактериями и вредоносными инфекциями

По мнению врачей, ежедневное употребление в пищу абрикоса, высушенного по спецтехнологии, благоприятно воздействует на организм человека. Специалисты рассказали, что курага может активно противостоять различным бактериям и вредоносным инфекциям.

Медики: Курага может активно бороться с бактериями и вредоносными инфекциями


Исследования показали, что этот уникальный продукт представляет собой натуральный антиоксидант, который эффективно выводит из организма токсины и шлаки. Также курага укрепляет иммунную систему, так как в ней содержится множество витаминов и полезных веществ.

Высушенный абрикос нормализует работу сердца, щитовидной железы и ЖКТ. Как отмечают врачи, в кураге большая концентрация железа, поэтому она влияет на уровень гемоглобина в крови и может применяться для профилактики анемии.

Для людей, которые страдают от сахарного диабета, этот сухофрукт станет настоящей находкой. Несмотря на сладкий вкус, организм таких пациентов быстро усваивает курагу, но уровень инсулина, при этом, не поднимается. Однако и есть некоторые противопоказания, поэтому продукт нельзя употреблять при ожирении, аллергии и индивидуальной непереносимости, а также гипертонии. Лучше получить консультацию врача, чтобы быть уверенным в том, что курага безопасна для употребления в каждом конкретном случае.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:24

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