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В Испании создали «Ноев ковчег» для спасения от коронавируса

В Испании власти создали специальную программу «Ноев ковчег» для спасения от распространения коронавируса. По данным издания Deutsche Welle, в ее рамках все нуждающиеся смогут бесплатно заселиться в подготовленные места.
В Испании создали «Ноев ковчег» для спасения от коронавируса

«Мы собрали целую базу отелей, баз отдыха и общежитий, готовых предоставить убежище тем, кто не может самоизолироваться дома. Особенно это касается работников, продолжающих выполнять свои обязанности во время карантина, и подверженных высокому риску заражения SARS-CoV-2», - рассказали организаторы проекта.

Программа, подготовленная Минздравом Испании, реализуется исключительно на добровольных началах. Принять в ней участие могут все отели и гостиницы, готовые на бесплатной основе размещать у себя постояльцев. Государство будет частично оплачивать проживание людей по предварительно оговоренным ценникам.

Представители Минздрава страны отметили, что программа пока работает в пилотном режиме, ввиду чего в нее могут вноситься корректировки. Воспользоваться ею могут медсестры и врачи, постоянно контактирующие с зараженными. Другие граждане в будущем также смогут расселяться в отелях при необходимости.

По последним данным, в Испании коронавирусом заразилось более 170 тысяч граждан. Более 17 тысяч пациентов погибли.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:50

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