В Испании создали «Ноев ковчег» для спасения от коронавируса

«Мы собрали целую базу отелей, баз отдыха и общежитий, готовых предоставить убежище тем, кто не может самоизолироваться дома. Особенно это касается работников, продолжающих выполнять свои обязанности во время карантина, и подверженных высокому риску заражения SARS-CoV-2», - рассказали организаторы проекта.





Программа, подготовленная Минздравом Испании, реализуется исключительно на добровольных началах. Принять в ней участие могут все отели и гостиницы, готовые на бесплатной основе размещать у себя постояльцев. Государство будет частично оплачивать проживание людей по предварительно оговоренным ценникам.Представители Минздрава страны отметили, что программа пока работает в пилотном режиме, ввиду чего в нее могут вноситься корректировки. Воспользоваться ею могут медсестры и врачи, постоянно контактирующие с зараженными. Другие граждане в будущем также смогут расселяться в отелях при необходимости.По последним данным, в Испании коронавирусом заразилось более 170 тысяч граждан. Более 17 тысяч пациентов погибли.