Инсайдер Джон Проссер рассекретил сюжет отменённой презентации Apple iPad Pro



From what I understand, the presentation I shared was to be accessed by internal employees only, through ASW.



Though the presentation was 100% real and similar to what would have been played at the event, it’s meant for internal use, I shouldn’t have shared it.



My bad, guys. 😞 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 12, 2020

В ранее опубликованном [url=blob:https://web.telegram.org/b7f5e9b3-5268-48c0-a81d-baa0dc79980c]ролике [/url]можно увидеть презентацию Apple, демонстрирующую устройство лидара. Судя по всему, гаджет должен был быть представлен в марте 2020 года, однако из-за вспышки COVID-19 все мероприятия были отменены.— отметил инсайдер после удаления оригинальной публикации. Недавно компания Apple продемонстрировала новый планшет iPad Pro. Он оборудован новым процессором A12Z Bionic с системой Neural Engine и двойной камерой, имеющей сканер LiDAR для измерения глубины пространства. Цена устройств с диагональю 11 дюймов начинается от 70 тысяч рублей. За топовую версию гаджета с 12,9-дюймовым экраном и 1 ТБ памяти необходимо заплатить 146 тысяч рублей.