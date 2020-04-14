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Инсайдер Джон Проссер рассекретил сюжет отменённой презентации Apple iPad Pro

Недавно в Сети появилось видео с презентации Apple iPad Pro , которая должна была пройти в марте 2020 года. Позже инсайдер Джон Проссер удалил его, мотивировав это тем, что видеозапись была сделана «лишь для использования внутри компании».

В ранее опубликованном [url=blob:https://web.telegram.org/b7f5e9b3-5268-48c0-a81d-baa0dc79980c]ролике [/url]можно увидеть презентацию Apple, демонстрирующую устройство лидара. Судя по всему, гаджет должен был быть представлен в марте 2020 года, однако из-за вспышки COVID-19 все мероприятия были отменены.

«Несмотря на то, что видео имеет натуральный вид и на самом деле похоже на то, что должно было быть представлено в марте, оно предназначено для использования внутри компании и у меня нет права его показывать. Извините, ребята», — отметил инсайдер после удаления оригинальной публикации. Недавно компания Apple продемонстрировала новый планшет iPad Pro. Он оборудован новым процессором A12Z Bionic с системой Neural Engine и двойной камерой, имеющей сканер LiDAR для измерения глубины пространства. Цена устройств с диагональю 11 дюймов начинается от 70 тысяч рублей. За топовую версию гаджета с 12,9-дюймовым экраном и 1 ТБ памяти необходимо заплатить 146 тысяч рублей.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:00

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