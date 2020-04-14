Учёные : Запах розмарина положительно влияет на память, увеличивая её на 75%





Студенты в Древней Греции предпочитали носить веточку розмарина в своих волосах. Данный ритуал они проделывали перед каждым экзаменом. Упоминание о розмарине встречается в «Гамлете» Шекспира. В одной из сцен Офелия преподносит Лаэрту растение и сообщает о его удивительных свойствах для улучшения памяти.Учёные во время исследования смогли выяснить, что в данной специи содержится урсоловая кислота, способная подавлять свободные радикалы, которые со временем повреждают головной мозг. Кроме того растение обладает и другими составляющими, препятствующими повреждению молекул ДНК. Розмарин препятствует распаду ацетилхолина — химического вещества, который является подпиткой для клеток мозга, отвечающих за коммуникацию и память, а использование эфирного масла поможет запомнить на 60-75% больше информации. Во время проверки действия розмарина на данный процесс, в ходе которой приняли участие студенты разных ВУЗов, специалисты отметили высокий положительный эффект.