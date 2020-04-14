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Японский производитель готовится к выпуску новой Mazda 6

В Сети недавно появилась информация о будущем поколении Mazda 6. Японский производитель готовится к выпуску автомобиля с новым мотором и задним приводом.

По словам доверенных источников, следующую генерацию Mazda 6 оснастят заднеприводной платформой и гибридной силовой установкой. Речь идет о топовых версиях авто, которые порадуют покупателей 6-цилиндровым двигателем Skyactiv-X с 48-вольтовым стартер-генератором и каталогом высокоэффективных батарей. Мощность подобного "мягкого гибрида" может достигать показателя в 350 "лошадей", которые опционально дополняются поддержкой полного привода.

Кроме того, в плане архитектуры Mazda 6 получит ту же платформу, которую ожидают на предстоящем кроссовере Mazda CX-9 и купе Gran Turismo. Эта "тележка" сменит аналог, который использовался еще в первых спорткарах RX-8. Последний покинул глобальный рынок в 2011 году ввиду низкого объема продаж. Информации о стоимости и дате официальной презентации Mazda 6 в компании пока не сообщали. Все же японский бренд планирует представить пересмотренные версии своих четырехцилиндровых моторов SkyActiv-G и SkyActiv-D.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:36

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