В Башкирии будут судить оставившую 2-летнего ребёнка на морозе женщину





Согласно версии следствия, мать в феврале забыла 2-летнего ребёнка на улице. В пресс-службе республиканского СУ СКР сообщили о завершении расследования уголовного дела по отношению к 26-летней жительнице района Мелеуз по ст. 125 УК РФ, ч. 1 ст. 118 УК РФ. Из сообщения известно, что ночью 10 февраля 2020 года женщина, находящаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, бросила своего 2-летнего сына во дворе частного дома.Также сообщается об очень низкой температуре в ту ночь, которая доходила до 25-27 градусов ниже нуля. Ребёнок пробыл на морозе не меньше 10 минут. "Стоит отметить, что малыша одели не очень тепло, из-за этого произошло общее переохлаждение организма тяжелой степени, были отморожены части тела, произошел отек головного мозга, вследствие чего ребенок впал к кому", - сообщают в пресс-релизе. Было принято решение госпитализировать малыша в больницу, на данный момент с ним всё в порядке. Также в сообщении отмечается, что о малыше заботится бабушка, а касательно матери решается вопрос о лишении родительских прав.