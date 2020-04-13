В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок

«Здоровые люди не должны носить маски на улице, другое дело – замкнутое пространство или нахождение в окружении толпы. Надо сказать, дистанция является лучшей профилактикой заражения. Я призываю подходить к вопросу с умом и думать, что сейчас важнее обеспечить повязками медицинский персонал», - заявила Вуйнович.





Маска полностью не защищает от вируса. Если носить только повязку, но не мыть руки и не соблюдать дистанцию, возбудитель может попасть в организм. Вред наносит не само средство индивидуальной защиты, а поведение людей, которые допускают использование увлажнившегося изделия и не выбрасывают его через два часа. В данном случае марля сама становится источником инфекции.Михаил Мурашко, возглавляющий Минздрав РФ, считает, что россияне должны носить маски. На улице допускается использование сшитых в домашних условиях повязок.