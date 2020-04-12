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Юлия Михалкова на карантине вспоминает отдых в Хакасии, публикуя снимки в купальнике

Юлия Михалкова в своём микроблоге в Instagram опубликовала серию снимков и видео с путешествия в Хакасию. Актриса сейчас пребывает в режиме самоизоляции и не заскучать ей помогают хорошие воспоминания.

Юлия Михалкова рассказала, что через некоторое время после начала самоизоляции стала забывать об эмоциях и чувствах, которые испытывала в время прогулки на свежем воздухе. Окончательно не впасть в уныние ей помогают фотографии, сделанные во время путешествия в заповедные места Хакасии. Артистка отмечает, пересматривая снимки она вспоминает, как приятно было гулять и созерцать прекрасные пейзажи.

Судя по видеороликам, артистка совершила полёт над водной гладью, продемонстрировав невероятной красоты просторы Хакасии. Она также успела искупаться в бассейне на фоне заснеженных гор. Поклонники отметили, что благодаря путешествием человек наполняется новыми впечатлениями и эмоциями. «Путешествия дарят нам незабываемые впечатления», «Красивая и завораживающая природа Хакасии», - прокомментировали публикацию поклонники. Однако не всем пришлись по душе снимки. Некоторые фолловеры осудили знаменитость за фото в купальнике, отметив, что из-за пандемии ни у кого не будет возможности отдохнуть на пляже.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:57

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