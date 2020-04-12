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Андрей Аршавин отдыхал в бане с новой девушкой

В Сети появился снимок Андрея Аршавина с новой спутницей, с которой он был замечен в бане. По информации от источников, близких к футболисту, девушку зовут Габриэлла.

Сам Аршавин пока не комментирует возможный новый роман. По предварительным данным, спортсмен побывал в бане с новой подругой в конце марта. В Сети также появился снимок, на котором некто, похожий на Аршавина, общается с девушкой в комнате отдыха. Поклонники спортсмена уже успели раскритиковать его за нарушение самоизоляции, призвав своим примером показывать, что нужно сидеть дома.

В минувшем году Андрей Аршавин развелся с супругой Алисой Казьминой. Причиной расставания стал новый роман спортсмена. Казьмина долгое время проживала в квартире бывшего мужа, но в январе съехала по неизвестным причинам.
«Мне просто прислали письмо, что нужно съезжать, хотя со мной были дети. После такого Аршавин может спокойно отказаться от родительских прав. С дочерью он не виделся примерно год. Теперь у нее нет ни папы, ни бабушки», - рассказывала Казьмина в одном из интервью.

Юлия Барановская, с которой у Аршавина также были отношения, предположила, что футболист решил привлечь к себе внимание, ввиду чего появился на людях с новой подругой. Она призвала экс-возлюбленного соблюдать самоизоляцию и не пытаться «соперничать с новостями о коронавирусе».

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Спорт / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:57

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