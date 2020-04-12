Андрей Аршавин отдыхал в бане с новой девушкой

«Мне просто прислали письмо, что нужно съезжать, хотя со мной были дети. После такого Аршавин может спокойно отказаться от родительских прав. С дочерью он не виделся примерно год. Теперь у нее нет ни папы, ни бабушки», - рассказывала Казьмина в одном из интервью.



