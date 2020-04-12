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Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах

Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании во многих регионах России. По словам научного руководителя организации Романа Вильфанда, снижение температуры воздуха начнется в Москве уже с понедельника, а в течение недели циклон пройдет почти по всей стране.

«Сегодня температура воздуха в столице добралась до отметки, более характерной для раннего климатического лета в мае. В ближайшие дни ситуация должна сильно измениться, о чем говорит приближение циклона с севера. В ряде европейских стран уже началось похолодание. Судя по траектории движения циклона, до России он доберется к середине следующей недели», - рассказал Вильфанд.

Вчера в Москве и столичном регионе в утреннее время прошел мокрый снег. Температура воздуха варьировалась от 5 до 11 градусов тепла. Еще в пятницу синоптики сообщали о +17 градусах на солнце. Примерно такие же климатические перемены отмечены в Краснодарском крае и на Ставрополье.

Специалист Гидрометцентра отметил, что погодные условия в России должны вернуться к улучшению ближе к Пасхе. Уже в следующее воскресенье температура воздуха в Москве и столичном регионе может подняться до 18 градусов тепла. До конца апреля в РФ сохранится хорошая погода с переменными осадками.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:45

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