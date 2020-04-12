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В Сети рассказали о самом первом российском электромобиле Lada Ellada

Хотя электромобили постепенно вытесняют традиционные авто с рынка, отечественные производители пока не спешат использовать новые технологии. Поэтому в Сети решили рассказать о самом первом российском EV Lada Ellada и причинах его исчезновения.

Благодаря инновационным решениях в автомобилях Tesla электрокары постепенно занимают лидерские позиции в продажах наряду с кроссоверами. Вопреки распространенному мнению, компании в России ранее пытались представить на местном рынке машины с новыми силовыми установками. Примером можно назвать Lada Ellada, которая производилась в период с 2012 по 2013 год. Первый отечественный электромобиль, построенный на платформе Lada Kalina, не смогли реализовать в силу целого ряда причин. Во первых, бренд желал получить системную статистику по эксплуатации машин в интенсивном режиме, поэтому обратился за помощью к таксопаркам Кисловодска, обязав их отчитываться о любых нюансах.

В их распоряжение попало меньше 10 авто, а остальные экземпляры продать не удалось. Подобный эксперимент оказался обузой для компаний-перевозчиков, что усугублялось отсутствием зарядных станций - на весь город насчитывалось всего три. Все же, главной ошибкой производителя можно назвать высокую цену модели - 1,25 млн. Это останавливало потенциальных покупателей, учитывая стоимость более эксклюзивной Toyota Camry седьмого поколения за 1,2 млн рублей. В итоге, часть электрокаров осталась на предприятии для заводских тестов и в качестве доноров запчастей, а остальные транспортные средства отправили в фирменные автосалоны.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:30

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