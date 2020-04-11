От коронавируса скончался муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов





Муфтий Ингушетии экстренно был доставлен в медучреждение с подозрением на заражение коронавирусом. Врачи провели экспресс-тест, который подтвердил наличие COVID-19. Состояние Абдурахмана Мартазанова медики оценивали как крайне тяжелое.Муфтием Духовного центра мусульман ныне покойный Абдурахман Мартазанов стал летом прошлого года. Его избрали на пять лет, а до этого момента он 20 лет служил кадием Ингушетии. В республике зафиксированы 29 заражений новым коронавирусом. В реанимации пребывают 4 пациента, а состояние одного из заболевших оценивают как тяжелое.Ранее доктор Мясников сообщил о том, что COVID-19 никогда не исчезнет из планеты. Как отметил эксперт, постепенно у людей выработается массовый иммунитет к новому коронавирусу. Осенью эксперты ожидают новую вспышку инфекции в мире.