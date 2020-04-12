Практика борьбы с коронавирусом в Хабаровске названа одной из лучших в России





Политологи из ФУ при Правительстве РФ в тандеме с сотрудниками из Центра развития политического капитала провели оценку внедренных в России решений по противодействию коронавирусу. В частности, в городе по три раза в день проводится дезинфекция в общественном транспорте и на остановках, а также очищаются скверы, парки, бульвары, привокзальная площадь и вокзал. Предприниматели могут оставить свои предложения по оказанию поддержки бизнесу, позвонив в колл-центр. Информированием жителей о ситуации в стране занимаются СМИ и простые граждане, например, используя родительские чаты. Помимо Хабаровска в десятку лучших вошли Уфа, Екатеринбург и некоторые другие населенные пункты.Для определения лучших городов проводился анализ открытых данных, которые имеются в доступе на порталах администраций. Среди 20 параметров числятся обеспечение корректного функционирования горячих линий, где предоставляются консультации, наличие поддержки бизнеса, медперсонала, пожилых граждан, а также дезинфекция помещений. Всего было исследовано свыше 60 городов. Соавтор аналитики Сергей Белоконев отметил, что даже дальние регионы демонстрируют более значительную эффективность.