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Практика борьбы с коронавирусом в Хабаровске названа одной из лучших в России

Практика противодействия коронавирусу в Хабаровске признана одной из лучших в России. Город вошел в первую десятку благодаря внедренным властями решениям.

Политологи из ФУ при Правительстве РФ в тандеме с сотрудниками из Центра развития политического капитала провели оценку внедренных в России решений по противодействию коронавирусу. В частности, в городе по три раза в день проводится дезинфекция в общественном транспорте и на остановках, а также очищаются скверы, парки, бульвары, привокзальная площадь и вокзал. Предприниматели могут оставить свои предложения по оказанию поддержки бизнесу, позвонив в колл-центр. Информированием жителей о ситуации в стране занимаются СМИ и простые граждане, например, используя родительские чаты. Помимо Хабаровска в десятку лучших вошли Уфа, Екатеринбург и некоторые другие населенные пункты.

Для определения лучших городов проводился анализ открытых данных, которые имеются в доступе на порталах администраций. Среди 20 параметров числятся обеспечение корректного функционирования горячих линий, где предоставляются консультации, наличие поддержки бизнеса, медперсонала, пожилых граждан, а также дезинфекция помещений. Всего было исследовано свыше 60 городов. Соавтор аналитики Сергей Белоконев отметил, что даже дальние регионы демонстрируют более значительную эффективность.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:00

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