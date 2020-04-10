Иосиф Пригожин призвал недоброжелателей прекратить травлю Льва Лещенко





Как считает бизнесмен, в этот тяжелый период многие люди совершают нападки на тех, кто инфицирован или уже переболел COVID-19. Таким образом Иосиф Пригожин отреагировал на слова исполнителя о том, что его часто обвиняют в распространении инфекции. Супруг Валерии заявил, что задевать и подозревать кого-то в сложившейся ситуации является последним ниже человеческого достоинства делом. Также продюсер добавил, что контактировал со Львом Лещенко и не подхватил от него коронавирус.По мнению знаменитости, люди должны оказать поддержку народному артисту в такой трудный период в его жизни. Певец находится в преклонном возрасте, поэтому достоин уважения. Кроме этого Пригожин призвал недоброжелателей успокоиться и оставаться дома, не испытывая при этом чужие нервы.