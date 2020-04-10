Регина Тодоренко сравнила себя с Аллой Пугачевой перед съемками шоу «Маска»





Даже в условиях карантина Регина Тодоренко активно работает, не забывая совмещать карьеру с воспитанием ребенка. В частности, телеведущая входит в состав жюри шоу “Маска”, где ее партнерами по кадру стали Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригес и Гарик Мартиросян. Недавно артистка показала закулисье программы в новом видео, на котором позирует в гримерной. На кадрах запечатлено, как стилист делает прическу Регины Тодоренко, пока она поет песню “Айсберг” авторства Аллы Пугачевой.Телеведущая сравнила себя с Примадонной, а также показала образ для съемок последней части шоу “Маска”. В нем звезда предстала в белоснежном платье с глубоким декольте и ремнем, подчеркивающим талию. В комментариях поклонники сравнили теледиву со звездами 1960-х годов.